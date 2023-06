Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a quitté, samedi Moscou à destination d'Alger, au terme d'une visite d'Etat de trois jours en Fédération de Russie, à l'invitation de son homologue russe, M. Vladimir Poutine.

Cette visite historique et importante, qui témoigne de la solidité des relations unissant les deux pays, a été marquée par une intense activité du Président Tebboune. Lors de cette visite, un accueil solennel a été réservé au président de la République par son homologue russe, au Palais du Kremlin, avant les entretiens des deux présidents, élargis par la suite aux membres des délégations des deux pays. Dans une déclaration conjointe avec son homologue russe, au terme de ces entretiens, le président de la République a remercié le Président Poutine pour la confiance placée en lui et en l'Algérie pour une médiation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine.

Les deux présidents ont, par ailleurs, signé la Déclaration de partenariat stratégique approfondi entre l'Algérie et la Fédération de Russie, et coprésidé la cérémonie de signature de plusieurs accords, mémo randums d'entente et programmes d'action entre les Gouvernements algérien et russe.

Dans le cadre de cette visite d'Etat, où il était accompagné d'une importante délégation ministérielle, le président de la République a également présidé les travaux du Forum économique algéro-russe, auquel ont pris part 70 opérateurs économiques algériens et 200 hommes d'affaires russes. Intervenant lors de ce Forum, le Président Tebboune a affirmé que l'Algérie s'était engagée dans un programme de relance économique multidimensionnel et avait fait de 2023 l'année de la relance économique.

Le président de la République a également inauguré la stèle commémorative du fondateur de l'Etat algérien moderne, l'Emir Abdelkader, au centre de Moscou.

Lors de cette visite, qui a permis d'approfondir les relations historiques et stratégiques entre les deux pays, le Président Tebboune s'est entretenu avec de hauts responsables de la Fédération de Russie et a décerné la médaille "El Achir" de l'ordre du mérite national à M. Andreï Pavlenko, en reconnaissance de sa contribution à la neutralisation de milliers de mines semées par l'occupant français le long des frontières algériennes, durant la glorieuse Guerre de libération, avant sa rencontre avec les représentants de la communauté nationale établie en Fédération de Rus sie.

Au dernier jour de sa visite, le président de la République a participé aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) en tant qu'invité d'honneur.