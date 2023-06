Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a coprésidé avec le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, jeudi à Moscou, la cérémonie de signature de la Déclaration de partenariat stratégique approfondi entre les deux pays, et de plusieurs conventions, mémorandums d'entente et programmes d'action entre les gouvernements algérien et russe.

A l'entame de la cérémonie, tenue au Palais du Kremlin, les deux Présidents ont procédé à la signature de la Déclaration de partenariat stratégique approfondi entre l'Algérie et la Fédération de Russie. De leur côté, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf et le ministre russe de la Justice, Konstantine Tchouïtchenko ont cosigné une convention d'extradition entre les deux pays. M. Attaf a également cosigné avec le ministre russe du Développement numérique, des Communications et des Médias, Maksout Chadaev, une convention entre les gouvernement des deux pays, relative à la coopération dans le domaine des télécommunications.

Le ministre de l'A griculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a, lui aussi, cosigné avec le ministre de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev une convention intergouvernementale en matière de protection des végétaux.

De son côté, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji et la ministre russe de la Culture, Olga Loubimova ont cosigné un programme de coopération entre les deux ministères pour la période 2023-2025. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et le ministre russe des Ressources naturelles et de l'Environnement, Alexandr Kozlov, ont cosigné un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine des ressources en eau. M. Attaf a, également, cosigné avec le ministre russe de la Justice, Konstantine Tchouïtchenko , un procès-verbal de coopération entre les ministères de la Justice dans les deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Algérie en Russie, Ismail Benamara et le Directeur général de l'Entreprise publique russe "Roscosmos", Yuri Borisov, ont cosigné une convention entre les Gouvernements des deux pays sur la coopération en matière d'exploration de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.

Enfin, le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula et celui de l'Association d'af faires russe "Delovaya Rossyia", Alexis Repik, ont cosigné un accord de coopération entre les deux organisations.