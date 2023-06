Le ministre des Transports, Youcef Cherfa a annoncé, jeudi à Alger, la reprise, mi-septembre prochain, de l'exploitation de la ligne ferroviaire Béchar-Oran.

Lors d'une plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la nation, présidée par son vice-président, Hamoud Abdennacer, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar et des membres du Gouvernement, le ministre a indiqué que cette ligne, exploitée auparavant à raison de deux voyages par jour, a été suspendue en raison des vents de sable, un phénomène météorologique qui survient fréquemment dans la région Sud-Ouest du pays.

Répondant à la question du sénateur Ghazi Djabri (tiers présidentiel) concernant la reprise de l'exploitation du train "Coradia" sur la ligne reliant Béchar à Oran, M. Cherfa a fait observé que les vents de sable ont causé des pannes au niveau des trains, contraignant la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) d'arrêter sa circulation. En revanche, rassure le ministre, au vu du nombre considérable des wagons "Coradia" en maintenance, l'explo itation de cette ligne reprendra mi-septembre prochain dès l'achèvement de l'entretien et de la maintenance des wagons.

A la question du sénateur Fouad Sebouta du Front de libération nationale (FLN) relative aux mesures prises en vue d'améliorer le transport en commun et la situation des bus en exploitation, M. Cherfa a estimé que "la nouvelle loi sur l'investissement permettra de mettre en place une industrie mécanique pour fabriquer localement les bus, ce qui contribuera au renouvellement du parc". Dans ce contexte, il a fait état d'un nombre important d'investisseurs algériens et étrangers, prêts à se lancer dans la fabrication des bus, en plus des bus commercialisés par la Société Algérienne pour la Production de Poids Lourds qui a un contrat avec l'ETUSA.

Quant à l'actualisation du plan de circulation et l'élargissement du réseau routier, le ministre a annoncé la révision de trois plans dont celui d'Alger. D'autres wilayas seront concernées en 2024 dans le cadre du plan national d'aménagement du territoire. En réponse à la question du sénateur Mohamed Larbi Slimani (Front El Moustakbal), sur la possibilité d'ouvrir des lignes supplémentaires au niveau de l'aéroport de la wilaya de Menia et d'affecter un grand avion "Boing", M. Cherfa a souligné que son département ministériel œuvre av ec la compagnie aérienne nationale "Air Algérie" au renforcement des vols domestiques et au développement du transport aérien à travers les différents aéroports du pays.

Le ministre a rappelé que les services d'Air Algérie sont sur le point d'acquérir 25 aéronefs pour renforcer le pavillon national, ce qui contribuera, a-t-il dit, à l'augmentation des vols vers les régions sud du pays.