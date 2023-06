L'Entreprise nationale de Transport maritime des voyageurs (ENTMV) a annoncé, jeudi dans un communiqué, des réductions de 30% des prix de ses billets via ses nouvelles lignes, à savoir Gênes (Italie), Barcelone (Espagne), Sète (France), au profit des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger.

"En application de la décision prise par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors du conseil des ministres tenu le 11 juin 2023, et portant instruction d'assurer toutes les facilités aux membres de la communauté nationale, pendant cette saison estivale, l'ENTMV annonce des réductions importantes jusqu'à 30% des prix de ses billets via ses nouvelles lignes, à l'instar de Gênes, Barcelone et Sète (France)", précise le communiqué.

Pour rappel, le président de la République avait ordonné, lors du dernier conseil des ministres, dans le cadre de ses instructions concernant les préparatifs d'accueil des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger durant la saison estivale de l'année 2023, de mobiliser le dispositif humai n au niveau des ports et des aéroports et d'assurer les meilleures conditions pour un bon accueil des membres de la communauté algérienne dans leur pays.

Le Président Tebboune avait également instruit le Gouvernement "d'accorder davantage de facilitations pour l'accueil des membres de la communauté algérienne, concernant notamment les prix des billets".