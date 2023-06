Quatre-cent-cinq (405) civils ont été tués et 235 autres blessés, entre janvier et mars au Soudan du Sud, principalement dans des violences intercommunautaires, a déploré vendredi la Mission des Nations unies dans le pays (Minuss).

Sur les trois premiers mois de l'année, la Minuss "a documenté 920 cas de violence contre des civils", dont 243 contre des enfants. Durant ces affrontements, "405 civils ont été tués, 235 blessés, 266 enlevés et 14 ont été victimes de violences sexuelles", a-t-elle affirmé dans un communiqué.

La plupart de ces violences ont eu lieu dans la région administrative du Grand Pibor, près de la frontière éthiopienne, et dans l'Etat de Jonglei, dans le centre-est du pays. Les cas de violences contre les civils ont augmenté de 12%, par rapport à la même période l'année dernière, et les enlèvements de 113%, selon l'ONU. Les violences sexuelles et le nombre de personnes tuées sont, eux, en baisse.

L'ONU met également en garde sur l'arrivée depuis deux mois de plus de 100.000 personnes fuyant les combats meurtriers au Soudan voisin, qui "a le potentiel de générer des violences intercommunautaires".