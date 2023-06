L'Algérie a été élue, à l'unanimité, en qualité de vice-présidente au Conseil international des céréales (CIC), et ce, à la faveur d'un vote organisé par cette instance internationale à Londres, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Organisé mercredi en marge de la 58e conférence du CIC, le vote s'est déroulé en présence du chef de cabinet du ministère de l'Agriculture et du Développement rural en sa qualité de représentant du ministre du secteur, du Directeur général de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et du représentant de l'ambassade d'Algérie à Londres, selon la même source.

L'Algérie assure la vice-présidence du CIC pour la période 2023-2024, précise le communiqué, ajoutant que la présidence est assurée par les Etats-Unis, qui la remettront à l'Algérie une fois le mandat arrivé à son terme. Cette élection "reflète une fois encore la confiance placée par les pays membres en l'Algérie, eu égard à sa contribution au sein du CIC à travers son engagement à garantir la stabilité et l'efficacité des marchés mondiaux des céréales, outre sa contribution à réaliser la sécurité alimentaire des pays membres et à élargir les consultations entre les pays importateurs et exportateurs".

L'Algérie a été réélue, courant 2023, en tant que membre de la Commission administrative du CIC, une de ses trois principales structures, aux côtés des commissions du budget et des exigences des marchés. Pour rappel, le CIC est une organisation gouvernementale internationale ayant pour objectif de renforcer la coopération internationale dans le commerce des céréales, contribuer à la stabilité des marchés des céréales et améliorer la sécurité alimentaire mondiale.

Le CIC est également chargé de la mise en œuvre de la convention relative au commerce des céréales de 1995, en sus du contrôle du développement de ces marchés, et des politiques nationales des céréales.