Le taux d'inflation du Ghana a augmenté de 1 point de pourcentage pour atteindre 42,2 % en glissement annuel au mois de mai, après une chute à 41,2 % en avril, selon le Service statistique du Ghana (GSS).

"L'inflation alimentaire au Ghana était de 51,8 % en mai, contre 48,7 % un mois plus tôt, tandis que l'inflation non alimentaire est tombée à 34,6 %, contre 35,4 % en avril", a déclaré Samuel Annim, statisticien du gouvernement et membre du GSS, lors d'un point de presse.

L'inflation pour les articles produits localement s'élevait à 36,2 %, contre 43,8 % pour les produits importés, a-t-il noté. Le taux d'inflation du Ghana a baissé quatre fois de suite de janvier à avril, après avoir atteint un niveau record de 54,1 % en décembre 2022. La banque centrale a maintenu son taux d'intérêt directeur à 29,5 % lors de sa dernière réunion au mois de mai, dans l'espoir de continuer à faire baisser l'inflation.