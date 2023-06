La Banque du Japon (BoJ) a maintenu vendredi telle quelle sa politique monétaire ultra-accommodante, continuant ainsi d'estimer que les conditions de croissance et d'inflation ne sont pas réunies dans le pays pour commencer à resserrer la vis du crédit.

L'institution a gardé son taux directeur de court terme à son niveau négatif de 0,1%, et va continuer d'acheter autant d'obligations publiques japonaises (JGB) que nécessaire pour que leurs rendements à dix ans se maintiennent entre -0,5% et +0,5%, selon un communiqué. Même si ce statu quo avait été largement anticipé par les économistes, le yen perdait du terrain après les annonces de la BoJ, car sa politique est à l'opposé des resserrements monétaires menés ailleurs dans le monde, comme aux Etats-Unis et dans la zone euro.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine (Fed) a marqué une pause dans ses hausses de taux mais a prévenu qu'elles pourraient de nouveau les relever plus tard cette année. Jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) a elle encore rehaussé son taux directeur et précisé que ce ne serait pas la dernière fois.

Le dollar mon tait ainsi à 140,44 yens vers 03H45 GMT, alors qu'il était brièvement descendu sous les 140 yens peu avant la décision de la BoJ. Et l'euro grimpait à 153,63 yens après être descendu jusqu'à 153,09 yens en matinée heure japonaise. L'inflation a aussi bondi au Japon l'an dernier à cause notamment de la flambée des prix de l'énergie sur fond de la guerre en Ukraine, mais dans des proportions très inférieures à celles observées aux Etats-Unis et en Europe.

Bien que la hausse des prix à la consommation ait recommencé à accélérer en avril au Japon (+3,4% hors produits frais), restant ainsi très au-delà de l'objectif de 2% de la BoJ, celle-ci continue d'anticiper un ralentissement "vers le milieu" de l'exercice 2023/24 entamé le 1er avril, en raison d'une "atténuation" des effets de la répercussion des hausses de coûts liés aux importations sur les prix de vente.

La croissance économique résiste dans l'archipel nippon grâce à des effets de rattrapage tardifs post-pandémie, mais elle reste peu vigoureuse (+0,7% au premier trimestre comparé au quatrième trimestre 2022, selon des données révisées publiées la semaine dernière).

Et si beaucoup d'entreprises au Japon ont accepté cette année d'augmenter nettement les salaires, cela ne suffit pas à compenser totalement l'inflation, et l'évolution de la d ynamique salariale l'an prochain reste incertaine.