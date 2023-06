Siestes dans la matinée, soirées écourtées, réveils difficiles, la grossesse est souvent synonyme de fatigue.Par quoi est provoquée cette fatigue inhabituelle et comment y remédier ? Les conseils d'Anh-Chi Ton, sage-femme.

ENCEINTE, POURQUOI SUIS-JE TOUT LE TEMPS FATIGUÉE ?

La fatigue est souvent l'un des premiers symptômes de la grossesse. "Il s'agit d'un phénomène normal qui résulte de tous les bouleversements et modifications physiologiques du corps pour s'adapter à l'état de grossesse", rassure la sage-femme.

Les hormones jouent évidemment un rôle central et sont en grande partie responsable de cette fatigue parfois pesante. "La progestérone est une hormone indispensable au bon déroulement de la grossesse. Elle a non seulement une action de détente des muscles mais aussi un effet sédatif bien connu", explique Anh-Chi Ton. Mais les oestrogènes ne sont pas en reste. "Les oestrogènes font augmenter le débit et la fréquence cardiaque et induisent plus de travail pour le coeur, ce qui explique que la femme enceinte puisse rapidement se sentir essoufflée", ajoute la spécialiste.

LA FATIGUE AU PREMIER TRIMESTRE DE GROSSESSE : LA DIFFICILE ADAPTATION DU CORPS

De nombreuses femmes enceintes en ont fait l'expérience. A peine le test de grossesse est-il positif qu'elles s'effondrent en rentrant du travail, s'endorment à 21h et se réveillent le lendemain matin encore plus fatiguées que la veille. "Au premier trimestre, plusieurs facteurs peuvent expliquer la fatigue : la baisse de la tension artérielle, qui peut aussi causer des vertiges, les hypoglycémies, surtout si la future maman n'a pas d'appétit en raison des nausées, mais aussi l'angoisse et le stress du début de grossesse qui peuvent perturber le sommeil", détaille la sage-femme.

Dès le premier trimestre, il est primordial d'écouter son corps et ses besoins. "Il faut se reposer au maximum, veiller à avoir une alimentation équilibrée, faire des siestes le week-end et réduire un peu le rythme de son quotidien si on a tendance à être hyperactive", recommande Anh-Chi Ton. Une supplémentation en vitamines et une prise en charge par l'acupuncture sont également possibles. Dans les cas extrêmes, ou si la future maman exerce une activité professionnelle fatigante, la prescription d'un arrêt de travail est envisageable.

LA FATIGUE AU DEUXIÈME TRIMESTRE DE GROSSESSE : TOUT VA MIEUX !

Le deuxième trimestre de la grossesse est généralement celui de l'épanouissement. Les petits maux des premières semaines disparaissent, le ventre s'arrondit. "Le corps s'est adapté aux fluctuations hormonales, il y a moins de chutes de tension et la future maman se sent physiquement beaucoup mieux", explique la sage-femme.

Certaines femmes enceintes seront néanmoins toujours aussi fatiguées, mais pour d'autres raisons. C'est en effet souvent à ce stade qu'une anémie peut être découverte et nécessiter une supplémentation en fer. "Au second trimestre, la femme enceinte va commencer à avoir des douleurs lombaires, des tiraillements des ligaments et des envies fréquentes d'uriner. Autant de facteurs qui peuvent limiter ses mouvements mais aussi altérer son sommeil", remarque aussi Anh-Chi Ton.

Plus encore qu'en début de grossesse, la future maman doit se reposer au maximum et ralentir le rythme. La pratique de la médication, du yoga ou de la sophrologie peut l'aider à apaiser ses angoisses éventuelles et à réduire le stress.

LA FATIGUE AU TROISIÈME TRIMESTRE DE GROSSESSE : PRENDRE DES FORCES AVANT LA RENCONTRE

Le troisième trimestre de la grossesse signe bien souvent le retour de la fatigue. Le foetus puise dans les réserves de sa maman pour son développement et sa croissance. Le développement exponentiel du ventre commence également à peser. "La femme enceinte se sent plus lourde, pas seulement en raison de la prise de poids mais aussi parce qu'elle peut avoir des oedemes au niveau des jambes, ressentir une pesanteur dans le bassin", explique la sage-femme. Autre problème majeur pour la femme enceinte au troisième trimestre : le sommeil. "Il devient difficile de trouver une position de sommeil confortable, le stress de l'accouchement devient plus présent, les envies d'uriner sont aussi plus nombreuses et les insomnies fréquentes", détaille Anh-Chi Ton. Dormir sur le côté droit ou le dos comprime la veine cave et peut entraîner des baisses de tension, mieux vaut donc se coucher sur le côté gauche afin de de libérer la veine cave et de favoriser la circulation placentaire.

Plus encore qu'aux premier et deuxième trimestre, le troisième trimestre doit être autant que possible consacré au repos. Une fois en congé maternité, la femme enceinte ne doit pas hésiter à dormir en journée si elle en ressent le besoin, à faire du yoga ou des séances de piscine si cela la détend.

FATIGUE PENDANT LA GROSSESSE : QUAND DOIT-ON S'INQUIÉTER ?

Comme nous l'avons vu, se sentir fatiguée pendant la grossesse est absolument normal. Attention toutefois à ce que cette fatigue ne soit pas le signe d'une carence, d'une hypoglycémie ou d'un problème de santé sous-jacent. "Si les actes du quotidien demandent vraiment un effort surhumain, que la femme enceinte est très essoufflée en montant seulement quelques marches, il faut consulter", recommande la sage-femme. Il arrive également qu'une fatigue ou une lassitude extrême soit le signe d'une difficulté psychologique, là encore il est primordiale d'en parler à son entourage mais aussi à un spécialiste. Il suffit parfois d'une ou deux séances auprès d'un psychologue pour dénouer la situation.