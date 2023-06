Certaines prendront immédiatement plusieurs kilos, d'autres au contraire vont en perdre durant les premières semaines en raison des nausées. Comment trouver le juste équilibre ? Les réponses d'Anh-Chi Ton, sage-femme. La question de la prise de poids pendant la grossesse est souvent un sujet épineux pour les futures mamans. Toute les femmes et toutes les grossesses sont différentes.

LA PRISE DE POIDS IDÉALE EXISTE-T-ELLE ?

La réponse est sans équivoque, il n'existe pas de prise de poids idéale. Chaque individu est unique. La prise de poids peut être très différente d'une femme à l'autre, sans que cela ne soit en aucune façon pathologique. "La prise de poids dépend de l'IMC de base, de la morphologie de la mère et du développement fœtal", explique la sage-femme. De manière générale, on considère que la femme va prendre entre 500 g 1kg pr mois au premier trimestre, 1kg par mois au second, et 2 kg au troisième trimestre. Selon l'IMC (indice de masse corporel) de la future maman au début de sa grossesse, la prise de poids va osciller entre 5 et 18 kilos.

Attention toutefois, une telle modélisation peut être anxiogène pour les femmes qui ne rentrent pas dans le cadre.

LA RÉPARTITION DES KILOS DE GROSSESSE

Voici comment le gain pondéral est réparti entre d'un part les tissus nouveaux, et ceux dont la masse va augmenter pendant la grossesse.

Tissus nouveaux : foetus (3,2 kg à 3,6 kg), placenta (700 g), liquide amniotique (900 g).

Tissus dont la masse augmente : utérus (900 g), tissu mammaire (900 à 1300 g), expansion secteur extracellulaire et extravasculaire (900 à 1300 g), expansion volume sanguin (1300 à 1800 g), tissu graisseux (2700 à 3600 g).

J'AI PRIS TROP DE POIDS, OU AU CONTRAIRE PAS ASSEZ, QUELS SONT LES RISQUES ?

Une prise de poids trop importante pendant la grossesse n'est pas anodine et peut avoir des conséquences pour la mère comme pour le bébé. "II existe un risque pour la future maman de développer un diabète gestationnel et donc d'avoir un plus gros bébé", explique la sage-femme. Un bébé macrosome expose la maman à des complications lors de l'accouchement avec notamment un risque accru de césarienne. "Un IMC trop élevé accroît également le risque d'hypertension et de pré-éclampsie", ajoute Anh-Chi Ton.

Outre ces problèmes de santé, une prise de poids excessive a également un retentissement psychologique. "Cela peut être difficile pour les femmes dans le rapport à leur corps qu'elle voit changer et qui entrave leur mobilité", observe-t-elle. La sage-femme précise toutefois que si l'on évoque souvent les kilos en trop, ne pas prendre suffisamment de poids peut également présenter un danger. "Une prise de poids insuffisante est associée à un risque plus important d'avoir de un bébé de petit poids mais aussi d'accouchement prématurément."