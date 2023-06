Pendant la grossesse, les futures mamans peuvent ressentir des tiraillement invalidants au niveau de l’aine et du bassin. Comment reconnaître ces douleurs ligamentaires et les soulager efficacement ? Les explications et conseils d’Anh-Chi Ton, sage-femme.

Les douleurs ligamentaires font partie des petits maux habituels de la grossesse. Sans gravité, elles peuvent pourtant être très invalidantes. "Certaines femmes enceintes pour la première fois les confondent parfois avec les contractions, même s’il s’agit en réalité de deux choses bien différentes", explique la sage-femme.

Douleurs ligamentaires : de quoi s’agit-il ?

Les douleurs ligamentaires correspondent au relâchement et à l'étirement des ligaments, sous l'action de la relaxine et de la progestérone. "Cette hormone de la grossesse favorise le relâchement des tissus et va ainsi faciliter l'accouchement”, détaille Anh-Chi Ton. Elles apparaissent généralement au second trimestre de la grossesse et peuvent augmenter en intensité au cours du troisième trimestre à mesure que l’utérus grossit et pèse de plus en plus lourd.

Reconnaître les douleurs ligamentaires pendant la grossesse

"Alors que les douleurs de sciatique sont localisées à l’arrière, le trajet va de la fesses jusqu’à l’arrière des cuisses, les douleurs ligamentaires sont situées devant, soit au niveau du pubis, on parle alors de syndrome de Lacomme, soit au niveau de l'aine”, explique la sage-femme.

La future maman peut ressentir un tiraillement intense mais aussi une sorte de décharge électrique qui irradie de l’aine au pubis. "Il ne s’agit pas d’une douleur aiguë mais plutôt d’une gêne à laquelle on finit par s’habituer, même si elle peut entraver les mouvements et gêner la femme enceinte pour se déplacer”, ajoute-t-elle.

Comment soulager les douleurs ligamentaires pendant la grossesse ?

S’il est difficile d’échapper aux douleurs ligamentaires, notamment lors d’une première grossesse, il est possible de les soulager. Avoir une alimentation équilibrée pour éviter une carence en magnésium, prendre rendez-vous avec un ostéopathe mais aussi pratiquer une activité physique douce liée au terme de la grossesse peut aider à prévenir les douleurs.

"Je prescris généralement aux femmes une cure de magnésium et leur recommande de faire des séances d’acupuncture, très efficaces pour soulager les tiraillements", explique la sage-femme. Cette dernière précise qu’il est également possible de prendre du paracétamol, mais avec parcimonie.