Partie basse de l’utérus, le col relie le corps de l’utérus au vagin. Fermé pendant la grossesse, il va peu à peu s’ouvrir pendant l’accouchement. Comment savoir s’il est ouvert, quels sont les risques d’une ouverture précoce ? Les explications d’Anh-Chi Ton, sage-femme.

Au début de la grossesse, le col est long et mesure environ 4 cm. Il est fermé, sa consistance est tonique et il est en position postérieur, plus orienté vers le sacrum que le pubis. "En dehors de la grossesse, le col n'est pas hermétiquement fermé puisque le sang des règles peut s'écouler.

Mais seul du liquide peut s'écouler, on ne peut pas insérer un tampon dans l'utérus par exemple !", explique Anh-Chi Ton. Plus l'accouchement se rapproche, plus le col devient centré, souple. Il se raccourcit jusqu'à faire seulement quelques millimètres d'épaisseur, et de s'ouvrir en dilatation. "Ces modifications peuvent se faire dans n'importe quel ordre, il n ‘y a pas de règle", précise la sage-femme.

Grossesse : comment mesure-t-on la longueur du col ?

La longueur du col de l’utérus peut être mesuré soit grâce à l’échographie, soit en procédant à un toucher vaginal. Cet examen est en revanche le seul permettant d’apprécier la dilatation du col. "Lorsque la dilatation du col est estimée entre 1 et 2 cm, on parlera plus volontiers en doigts de dilatation. Au-delà de 3 cm en revanche, on parlera en cm", explique la sage-femme. Entre 3 et 5 cm c'est une phase de pré-travail, de latence, il y a des contractions mais la dilatation n'est pas très rapide. A partir de 5 cm les choses s’accélèrent jusqu’à dilatation complète, on parle alors de travail actif.

Col de l’utérus : à partir de quel stade se modifie-t-il ?

"La consistance du col se modifie en fin de grossesse, généralement dès le 8ème mois, mais pour qu'il se raccourcisse et se dilate, il faut des contractions”, détaille Anh-Chi Ton. Si une future maman ne ressent absolument aucune contraction, on peut deviner sans l'examiner que son col est probablement long et fermé. "Alors qu’on avait coutume de faire systématiquement un toucher vaginal lors des rendez-vous mensuels, ce n’est plus le cas aujourd’hui. On ne fera pas de toucher si la femme ne signale aucune contraction", ajoute la sage-femme.

Enceinte, puis-je mesurer moi-même l'ouverture de mon col ?

Voilà une question que beaucoup de futures mamans se posent ! "Une femme peut effectivement sentir son col en insérant ses doigts au fond du vagin jusqu’à l’atteindre. C’est physiquement possible mais difficile à mettre en pratique, surtout avec un gros ventre", observe la spécialiste. Cette dernière précise qu’il sera surtout difficile pour une femme qui n’est ni sage-femme, ni médecin, d’interpréter exactement ce qu’elle ressent. Certaines femmes acquièrent toutefois cette expérience tout au long de leur vie en faisant un auto-examen de leur col pendant leur cycle, le col s’entrouvrant légèrement pendant l’ovulation et les règles.

Les risques en cas d'ouverture prématurée du col

Le risque d'un col modifié est celui de l'accouchement, considéré comme prématuré s’il a lieu avant 37 semaines d'aménorrhée. Il n’y a en revanche pas de risque infectieux tant que la poche des eaux n'est pas percée. "Avant 3 cm de dilatation, la dilatation peut prendre des jours, voire des semaines.

Un col peut être ouvert à 1 doigt à 35 SA puis ne plus bouger ensuite jusqu’à 37 SA, cela n’est pas du tout inquiétant", précise la sage-femme. Cette dernière indique qu’on ne parlera pas toujours de menace d’accouchement prématuré avant 37 SA, même si le col est modifié. "Cela dépend du terme, du contexte, de la mesure et de la dilatation exacte du col", indique-t-elle.