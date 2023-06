Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a inauguré, mercredi à Moscou dans le cadre de sa visite d'Etat en Russie à l'invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine, la stèle commémorative du fondateur de l'Etat algérien, l'Emir Abdelkader.

La cérémonie d'inauguration de la stèle commémorative de l'Emir Abdelkader, s'est déroulée en présence du ministre russe de l'Agriculture, M. Dimitri Patrouchev, et du ministre du Gouvernement de Moscou, Sergei Cheryomin.

La stèle commémorative de l'Emir Abdelkader est la première du genre érigée, dans la ville de Moscou, à la mémoire d'un dirigeant musulman et arabe, en reconnaissance de ses contributions et de son rôle dans la diffusion des valeurs de tolérance et de dialogue des religions et des principes de l'humanité. Pour rappel, le Président Tebboune avait entamé mardi une visite d'Etat de trois jours en Fédération de Russie, à l'invitation de son homologue russe, M. Vladimir Poutine et ce, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays amis. Accompagné d'une importante délégation ministérielle, le P résident de la République participe lors de cette visite aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).