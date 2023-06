Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu, mercredi à Moscou, avec le Premier ministre russe, M. Mikhaïl Michoustine, dans le cadre de la visite d'Etat de trois jours qu'il effectue en Fédération de Russie, à l'invitation de son homologue russe, M. Vladimir Poutine.

Les entretiens se sont déroulés en présence des membres de l'importante délégation ministérielle accompagnant le président de la République, et leurs homologues de la Fédération de Russie. Lors de cette rencontre, le Président Tebboune a affirmé que les relations algéro-russes étaient "historiques, établies depuis 60 ans, et parties pour durer quelles que soient les conjonctures internationales". L'Algérie qui a "retrouvé aujourd'hui sa force politique et économique, entend devenir une puissance économique et industrielle en Afrique", a souligné le Président Tebboune.

Il a relevé, à cette occasion, que cette première visite qu'il effectue en Russie intervenait "dans un contexte politique particulier et confirme, tout de même, l'amitié sincère unissant les deux pays". Regrettant le "faible" nive au des relations économiques entre les deux pays, le Président Tebboune a fait observer que les échanges commerciaux, hors secteur de la Défense, "avoisinent les 40 millions USD". Il a formé le vœu de voir ces relations "se renforcer dans tous les domaines", à l'instar de l'agriculture, les industries, la culture et les start-up, insistant sur l'échange des visites entre les deux pays.

A son tour, le Premier ministre russe a mis en relief la qualité des relations établies entre son pays et l'Algérie, et fondées sur "l'amitié et le respect mutuel", soulignant les nombreux domaines de coopération à l'image de l'énergie, l'agriculture, le transport et les technologies.

Il a également exprimé la volonté de son pays à "accroitre le volume des échanges commerciaux avec l'Algérie". Le Président Tebboune a entamé, mardi, une visite d'Etat de trois jours en fédération de Russie, à l'invitation de son homologue russe, M. Vladimir Poutine, et ce dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays amis.