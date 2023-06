Les deux premiers mémoires de Master inscrits au titre du "projet innovant", dans le cadre de la décision ministérielle 1275 sur les certificats de startup et de brevet d’invention, ont été soutenus, mardi à la Faculté des sciences appliquées de l'Université Mustapha-Stambouli de Mascara.

Dans ce cadre, les étudiants Khalifa Mahdjoubi et Akram Ouadjir Kada du département informatique ont soutenu un mémoire intitulé "logiciels modernes en informatique", alors que les étudiantes Nial Hadjar et Mouchaal ont présenté leurs thèses sur "les applications de lecture électronique dans un Smartphone", sous la direction des enseignants encadreurs Teggar Hamza et Bakhti Benoumer.