L'Agence internationale de l'Energie (AIE) prédit que la demande globale de pétrole atteindra un point culminant "avant la fin de la décennie", selon un rapport annuel publié mercredi qui évoque pour la première fois un pic sur la période.

Dans son rapport 2023 sur le pétrole, vision à cinq ans du marché, l'AIE estime que la demande mondiale de pétrole va continuer d'augmenter, toutefois la croissance de celle-ci "devrait significativement ralentir d'ici 2028". C'est plus tôt qu'attendu dans son précédent rapport "World Energy Outlook" publié en 2022, l'AIE, émanation de l'OCDE basée à Paris, voyait "la demande mondiale de pétrole rebondir malgré des prix élevés, culminer et se stabiliser après 2035".

"Sur la base des politiques gouvernementales actuelles et des tendances du marché, la demande mondiale de pétrole augmentera de 6% entre 2022 et 2028 pour atteindre 105,7 millions barils par jour (mb/j) - soutenus par une forte demande des secteurs de la pétrochimie et de l'aviation", expliquent les experts de l'AIE. "Malgré cette augmentation cumulée, la croissance annuelle de la demande devr ait se contracter, de +2,4 mb/j cette année à seulement +0,4 mb/j en 2028, laissant entrevoir un pic de la demande".