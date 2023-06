Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé mardi un message de condoléances à son homologue italien, Sergio Mattarella, suite au décès lundi de l'ancien président du Conseil des ministres italien, Silvio Berlusconi, à l'âge de 86 ans.

"C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès de l'ancien président du Conseil des ministres de la République italienne, Silvio Berlusconi", a écrit le Président Tebboune dans son message de condoléances.

"Le peuple algérien qui partage la peine du peuple italien ami en cette douloureuse épreuve, retiendra à jamais l'apport considérable du défunt dans la consolidation des liens d'amitié entre les deux peuples, algérien et italien", lit-on dans le message.

"Avec sa disparition, l'Italie perd un fin politique qui a mis sa compétence au service de son pays à travers les différents postes supérieurs qu'il a eu à occuper, ce qui lui valut la confiance dont le peuple italien l'a investi", a encore écrit le Président Tebboune. "En cette pénible épreuve, alors que nous venons de perdre l'un des symboles de l'amitié algéro-italienne, je ne puis que vous présenter à vous, à la famille du défunt et au peuple italien, mes condoléances les plus attristées, au nom du peuple et du Gouvernement algériens et en mon nom personnel, et vous dire tous mes sentiments de sympathie et de compassion", a conclu le président de la République.