Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, mercredi à Moscou, capitale de la Fédération de Russie, les travaux du Forum économique algéro-russe, dans le sillage de la visite d'Etat de trois jours qu'il a entamée mardi dans ce pays à l'invitation de son homologue russe, M. Vladimir Poutine.

Soixante-dix (70) opérateurs économiques algériens et 200 hommes d'affaires russes participent à ce Forum, un évènement permettant aux deux parties d'explorer les opportunités d'investissement et de partenariat, et de renforcer la coopération à l'effet de de donner une forte impulsion aux relations économiques algéro-russes.

Intervenant à l'ouverture des travaux du Forum, le Président Tebboune a affirmé que l'Algérie "s'est engagée dans un programme de relance économique multidimensionnel, et fait de 2023 l'année de la relance économique", soulignant que le pays "a inscrit la révision du cadre juridique régissant l'investissement au centre des priorités afin d'assurer un climat des affaires idoine".

Le président de la République a également mis en relief "les effo rts importants consentis par l'Algérie pour lutter contre la bureaucratie et affranchir, partant, l'investissement des entraves administratives", tout en œuvrant à "un rythme soutenu à l'encouragement de l'investissement hors hydrocarbures et à la captation des projets économiques".