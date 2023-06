La JS Saoura (Ligue1 Mobilis) a protesté mardi contre la décision de la commission de discipline de la LFP de suspendre pour deux années fermes son président Mohamed Zerouati, et indiqué qu'elle va présenter rapidement un recours auprès de la commission spécialisée de la fédération algérienne de football (FAF).

La JS Saoura a expliqué qu'elle va présenter un recours auprès de la commission de recours de la FAF contre la décision de suspension pour deux ans sous le motif ''d’outrage et atteinte à l’honneur et à la considération de la Ligue de football professionnel et ses membres et structures, violation de l’obligation de réserve, diffusion de correspondances officielles d’une instance sportive en plus d’une amende de 200.000 dinars", prononcée contre son président.

"Nous allons introduire un recours, suite à la dernière sanction qui m’a été infligée par la commission de discipline de la LFP'', a indiqué Zerouati au cours d'une conférence de presse tenue au siège du club. "Ce recours sera introduit par le club et ce dans le strict respect d es délais impartis, et va nous permettre de défendre notre cause auprès des instances compétentes de la FAF", a ajouté Zerouati.

"La décision de ma suspension pour deux ans, n’aura aucun effet négatif sur la gestion et le parcours de notre équipe, dont la stabilité démontre notre attachement à en faire l’un des clubs phares du championnat de football de ligue1 Mobilis", a-t-il souligné.

La JS Saoura occupe actuellement la 8eme position au classement général de la Ligue 1 professionnelle avec 34 pts, et un match en moins qu'elle doit disputer mardi 27 juin à domicile contre l'USM Alger.