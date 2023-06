Le club de Nour M'Sila de handibasket a remporté la Coupe d'Algérie messieurs en battant la formation de Nour Hamadi sur le score de 63 à 55, en finale jouée samedi à la salle Omnisport de Staoueli (Alger), en présence des membres du bureau fédéral de la Fédération algérienne handisport (FAH).

Dans un match très disputé entre deux formations qui ont dominé le championnat national, Nour M'Sila a réussi son pari de terminer la saison 2022-2023 avec au moins un titre, après avoir raté in-extrémis le trophée du championnat, en se faisant battre dans les ultimes secondes du match (57-59) par le même adversaire, Nour Hamadi, sacré champion et qui a conservé à l'occasion son titre.

" Pour cette finale, on s'est préparé le plus normalement du monde. On connait bien Hamadi, tout comme eux nous connaissent, les deux clubs sont le réservoir de la sélection nationale. Le match était en quelque sort une revanche pour nous qu'on devait gagner. Lors de la finale du championnat, on avait commis l'erreur qu'il ne fallait pas dans les arrêts de jeu, ce qui nous a couté tout simplement le titre. Cette fois-ci, on devait de répondre présents sur tous les plans et se racheter dans une finale qui se gagne et ne se joue pas. Le titre est revenu finalement à l'équipe la plus entreprenante, efficace et qui a été l'auteur de peu d'erreurs", a indiqué le joueur le plus capé de l'équipe, Rachid Naceri.

Du point de vue "histoire du club", celle de Nour de M'Sila est de loin la plus riche, avec plus d'une vingtaine de titre (toutes compétitions confondues). D'ailleurs, presque à chaque saison l'équipe de handibasket du Nour, pourvoyeuse de joueurs en sélection nationale, offre au moins un titre à la ville.

Pour Naceri, tout heureux en soulevant le trophée, le match " s'est joué sur de petits détails et peut-être l'expérience du groupe dans la gestion des matchs de coupe et la volonté de réussir cette sortie, ont prévalu, offrant le trophée à notre équipe qui mérite ce sacre. Je suis heureux, beaucoup plus pour les jeunes joueurs qui forment le club et qui voulaient ce trophée", a-t-il souligné.

Et d'ajouter, " les joueurs ont joué avec le coeur et une grande détermination. Ils étaient très motivés et ont voulu prouver leur talent. C`est un sacre mérité, le fruit d`un travail de longue haleine. Nour M'Sila est un club formateur qui a besoin de moyens pour poursuivre sa mission". Pour sa part, l'entraineur de Nour Hamadi, Fatah Benkheda a tenu, tout d'abord, à féliciter ses joueurs pour les efforts qu'ils ont fournis tout au long de la saison, malgré les différents problèmes rencontrés, et a également félicité le club de Nour M'Sila, vainqueur de la Coupe, un trophée qu'il mérite aussi, tout comme les gars de Hamadi''.

" Après le championnat, on voulait remporter le doublé, comme la saison passée. Mais, la coupe a tout simplement choisi son camp. Mes joueurs n'ont pas démérité face à une solide équipe m'silie et ils ont tout fait pour sortir vainqueur du match qui s'est joué finalement, comme de coutume, sur des petits détails dans le jeu", a expliqué, le coach de Hamadi. Avec son sacre, Nour M'sila a pris sa revanche sur son adversaire, en lui chipant le trophée, en attendant de le retrouver, peut-être, lors de la Super-coupe d'Algérie.

Pour atteindre la finale, Nour M'Sila avait éliminé l'IR Boufarik (55-47), alors que Hamadi a écarté le CB Bibane (79-35). Outre cette finale de coupe d'Algérie, la FAH a organisé les finales du championnat et coupe d'Algérie de powerlifting qui ont sacré en dames le club de Machaal Bir Mourad Rais, devant Béjaia, et celle de Tighennif (Mascara), en garçons devant Meftah (Blida).