Plus de 800 participants, entre athlètes et encadreurs représentant 17 pays sont attendus à Oran à l’occasion de la 15e édition des Jeux sportifs arabes, prévue du 5 au 15 juillet prochains dans cinq villes algériennes, a-t-on appris mardi auprès de la Direction locale de la Jeunesse et des Sports (DJS).

Le premier responsable par intérim de la DJS, Fayçal Bouhadiba, a indiqué à l’APS que le nombre des inscrits sur la plateforme d’usage concernés par les cinq épreuves sportives programmées à Oran, a atteint jusqu’à présent 846 inscrits. Il a, en outre, déclaré que la délégation du Qatar sera la première à rallier Oran pour participer à la messe sportive arabe. Son arrivée est prévue pour le 30 juin, a-t-il dit.

Il a précisé qu'une rencontre amicale est prévue entre la sélection algérienne et son homologue qatarie de handball (hommes) à Oran, avant le début du tournoi de la discipline.

Les rencontres entrant dans le cadre des éliminatoires de ce tournoi auront lieu au palais des sports Hamou Boutlelis, tandis que la finale se jouera à la salle omnisports du complexe olympique Miloud Hadefi, précise-t-on de même source.

Outre le handball (hommes), la capitale de l’Ouest, qui a abrité avec succès l’été dernier la 19e édition des jeux méditerranéens (JM-2022), accueillera les compétitions de quatre autres disciplines: l’athlétisme, la natation, la gymnastique et la pétanque.

Mis à part la dernière discipline, qui aura pour théâtre le complexe sportif d’Es Senia (La Lofa), les trois autres disciplines sont programmées au sein des installations sportives du complexe olympique Miloud Hadefi, qui a accueilli les épreuves d’athlétisme lors des derniers JM, la salle omnisports, qui sera dédiée aux épreuves de gymnastique et le centre nautique, dont la piscine olympique abritera les épreuves de natation, selon la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la promotion des jeux arabes, un festival a été organisé lundi soir à Oran par l’Observatoire national de la société civile, auquel a participé le secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya, avec 1.800 athlètes relevant de 30 ligues sportives, selon le DJS.