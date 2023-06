Vingt-cinq (25) interventions chirurgicales en gynécologie-obstétrique ont été effectuées, au niveau de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Mère-Enfant "Bachir Bennaceur" d’El-Oued dans le cadre d’une convention de jumelage avec le Centre hospitalo-universitaire (CHU) "Ibn-Rochd" d'Annaba, a-t-on appris mardi du staff médical.

Ces interventions chirurgicales effectuées au profit des femmes issues des familles nécessiteuses de la région et des wilayas limitrophes, atteintes de maladies de l’utérus et de tumeurs, ont été réalisées, durant deux jours, par un staff médical spécialisé, a précisé le directeur de l’EHS Bachir Bennaceur, Bachir Abdrabou. Conduite par Pr Wafa Guellatini, cheffe de service gynécologie-obstétrique au CHU d’Annaba, cette équipe médicale est composée de cinq gynécologues et anesthésistes-réanimateurs avec le concours des paramédicaux, a-t-il ajouté.

En prévision de ces interventions chirurgicales, 80 patientes ont bénéficié d'actes d'endoscopie et des consultations médicales préopératoires.

L’initiative a été, en outre, l’occasion d’organiser une session de formation au profit du corps médical, sur sept thèmes ayant trait aux pathologies gynécologiques féminines, techniques de diagnostic et interventions chirurgicales, dont le fibrome utérin, le kyste ovarien et l’intervention chirurgicale par cœlioscopie, le prolapsus utérin, le cancer de col, l'infertilité féminine et la chirurgie mammaire.

Au cours de cette session de formation animée par une pléiade de spécialistes, les mécanismes de prise en charge technico-médicale des pathologies associées à la gynécologie-obstétrique ont été débattus. L’EHS spécialisé Mère-Enfant Bachir Bennaceur d’El-Oued a, pour l’exercice 2023, établi un programme médico-chirurgical comprenant une trentaine d’actions de jumelage inter-hôpitaux.