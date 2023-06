Lors de son allocution à l’ouverture officielle des activités de la journée mondiale des donneurs de sang, abritée cette année par l'Algérie, et qui se déroulera sur deux jours sous le slogan "Sang, Plasma...partageons la vie, donnons souvent!", M. Saihi a indiqué qu'"en 2022, 743.477 donneurs se sont présentés aux 248 centres de transfusion sanguine à travers le territoire national".

Selon le ministre, 631.815 sachets de sang ont été collectés, ce qui représente une hausse 5,24% par rapport à l'année précédente, dont 53,96% sont des donneurs volontaires, tandis que le reste sont des donneurs aux membres de la famille".

"L'Algérie a été choisie cette année par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour abriter les festivités de la journée mondiale des donneurs de sang eu égard à ses contributions", a précisé le ministre, ajoutant que "l'OMS a exprimé sa considération pour le gouvernement algérien qui insc rit la disponibilité du sang au titre de ses priorités".

L'OMS a félicité l'Algérie pour ses réalisations en la matière, afin d'assurer du sang aux patients, et ce dans le cadre du développement de notre système de santé, "et la promotion des services de santé fournies aux citoyens par la définition de la politique nationale de sang et le contrôle et la promotion du don de sang, dans le respect des bonnes pratiques relatives à l'usage du sang", ajoute le ministre. S'agissant du slogan de cette année, il a indiqué que ce dernier avait été choisi pour mettre en évidence "l'importance de la régularité du don de sang pour garantir un approvisionnement suffisant en sang au profit des patients mais aussi pour préserver leur santé".

M. Saïhi a également exprimé sa considération à l'égard de l'OMS pour son "soutien constant et sa coopération privilégiée et commune avec l'Algérie, lesquels doivent être renforcés davantage". "C'est, aussi, une occasion pour saluer et louer ceux qui donnent de leur sang afin de sauver les autres, manifestant ainsi les plus nobles des valeurs humains. Il s'agit, en plus, d'une occasion pour se féliciter des efforts fructueux et de la coopération entre les différents pays et instances gouvernementales pour leur rôle pionnier en faveur de la santé de nos sociétés", a- t-il souligné.

Lors de l'ouverture des activités de la Journée mondiale des donneurs de sang, un documentaire sur l'état du don de sang en Algérie et l'action de l'ANS, a été projeté. Les travaux de cette manifestation ont été rehaussés par la présence de ministres et de hauts cadres de l'Etat outre des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, des instances et entreprises publiques, des organisations internationales et la société civile.

Au menu de cet événement qui s'étale sur deux jours, un programme riche et diversifié dont des interventions et des communications à présenter par des enseignants et des experts outre des activités artistiques. Des donneurs de sangs et des participants seront distingués à cette occasion.

Les efforts de l’Algérie salués

Les efforts de l’Algérie en matière de promotion du don du sang ont été salués, mardi à Alger, par des représentants d’organismes internationaux, ayant également relevé l’engagement de la société civile pour assurer l’accès des patients au sang.

"Je remercie l’Algérie et son Gouvernement pour les efforts consentis en matière d’accès aux soins de santé.

L’accès au sang en quantité et en qualité suffisantes est une réalité", a déclaré le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Algérie, Nouhou Amadou, lors de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang (14 juin), organisée par le ministère de la Santé au niveau de la salle de conférences de la wilaya d'Alger.

L’intervenant a tenu également à "saluer les efforts des associations algériennes des donneurs de sang, notamment celles luttant contre les maladies rares, l’hémophilie et le cancer", rendant "un hommage particulier" à la Fédération algérienne des donneurs de sang avec laquelle l’OMS collabore depuis plus de 20 ans.

De même qu’il a relevé "la solidarité" caractérisant la population algérienne lorsqu’il s’agit d e faire don de son sang, avant de rappeler "la disponibilité de l’OMS à accompagner et à renforcer les acquis de l’Algérie, y compris s’agissant de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de don du sang ainsi que la stratégie de communication pour la promotion du don du sang".

Dans une intervention en visioconférence, le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tenu, quant à lui, à "remercier" l’Algérie pour avoir abrité, cette année, la célébration de la Journée internationale dédiée au don du sang.

Aussi, il a estimé que l’acte de donner du sang "peut rendre service non seulement aux patients, mais également à leurs familles et à leurs communautés", plaidant, à ce propos, pour "œuvrer ensemble afin de permettre l’accès de tous au sang". "Nous savons que l’Algérie est l’un des meilleurs pays d’Afrique en matière de don du sang, ce pourquoi une distinction de mérite lui est décernée, par le biais du ministre de la Santé", a déclaré, de son côté, le Directeur général de le Fédération internationale des organisations de donneurs du sang (FIODS), Gian Franco Massaro.

Tout en félicitant également les responsables de l’Agence nationale du Sang ainsi que la Fédération algérienne des donneurs de sang, il a souligné que la mission de la FIODS consiste à "promouvoir la culture du don de sang au niveau mondial." Commentant le choix de l’Algérie par l’OMS pour abriter les célébrations de la Journée mondiale du don du sang, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a estimé, en marge de cette rencontre, que cela "est une distinction en soi et que cela prouve, encore une fois, que notre pays est sur la voie de prendre une position internationale dans le domaine du développement sanitaire".