En marge de sa visite de travail et d'inspection à Boumerdes, la ministre a donné le coup d'envoi de la campagne nationale de nettoyage des plages et des espaces forestiers situés le long du littoral algérien, en vue de contribuer à la réussite de la saison estivale.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette visite, Mme Dahleb a souligné l'engagement de son département ministériel à accompagner les différents participants pour la réussite de cette campagne nationale pour ne citer que les associations écologiques, la société civile et les scouts musulmans algériens ainsi que l'ensemble des citoyens. L'Algérie "fait partie des rares pays à avoir constitutionnalisé le droit du citoyen à vivre dans un environnement propre et sain", a-t-elle dit.

La ministre a indiqué avoir chargé l'Observatoire national de l'environnement et du développent durable ( ONEDD) de procéder au contrôle de la qualité d'eau des plages à travers 14 wilayas côtières.

Les plages dont les analyses des eaux confirment la non conformité aux normes environnementales seront "fermées immédiatement" aux estivants afin de préserver la santé publique, a fait savoir la ministre qui a annoncé l'affectation d'une enveloppe financière pour la réalisation et l'étude du plan d'aménagement du littoral dans la wilaya de Boumerdès.

Par ailleurs, la ministre a souligné les efforts consentis par le ministère de tutelle en matière de généralisation de l'utilisation des énergies renouvelables, à travers 82 infrastructures relevant de son secteur, ajoutant que l'opération a été finalisée, jusqu'à ce jour, dans les wilayas de l'intérieur. Lors de sa visite, Mme Dahleb a présidé l'approvisionnement de la Maison de l'environnement de wilaya en cette énergie propre, relevant à ce propos l'importance de recourir à ces énergies afin de préserver les ressources naturelles pour les générations futures.

Elle a, par ailleurs, souligné que ses services se dirigent vers "l'adoption d'une stratégie nouvelle de gestion des déchets à travers la mise à jour de la loi régissant cette activité". La ministre a, en outre, évoqué "l'adoption du principe de l'économie circulaire et l'élaboration de mécanism es permettant le décollage de ce secteur", affirmant qu'il "ne serait plus possible d'allouer de vastes espaces à l'enfouissement technique d'une richesse pouvant être exploitée pour contribuer à la promotion de l'économie nationale". Lors de son déplacement à Reghaia, Mme Dahleb s'est enquise du projet de réduction et de traitement des eaux polluées se déversant dans la réserve naturelle de cette ville (mondialement classée), où une canalisation sera mise en place pour collecter les eaux pollués en vue de les traiter par la suite au niveau de la station de Reghaia.

A noter que la ministre a entamé sa visite dans la wilaya par l'inspection du Centre d'enfouissement technique des déchets (CET) de Corso, qui connaît un état de saturation, avant de s'enquérir, par la suite, de plusieurs autres projets relevant de son secteur, où elle a instruit à la nécessité de lever toutes les contraintes auxquelles ils se heurtent.