Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a fait état, mardi, de 1.225 points de vente affectés à la vente de bétail à travers l'ensemble du territoire national en prévision de l’Aïd El Adha, indique un communiqué du ministère.

"En coordination avec les services du ministère de l'Agriculture et les chambres d'agriculture locales, sous la supervision des walis, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations informe les éleveurs et les citoyens que 1.225 points de vente ont été affectés à la vente de bétail à travers l'ensemble du territoire national", lit-on dans le communiqué.

A Adrar, 16 points de vente de bétail ont été fixés, à Chlef 42, à Laghouat 16, à Oum El Bouaghi 20, à Batna 2, à Béjaia 10, à Biskra 33, à Béchar 11, à Blida 29, à Bouira 53, à Tamanrasset 11, à Tébessa 3, à Tlemcen 20, à Tiaret 34 et 28 points de vente à Tizi Ouzou.

A Alger, le ministère a affecté 102 points de vente, à Djelfa 18, à Jijel 27, à Sétif 67, à Saida 7, à Skikda 19, à Sidi Bel Abbes 25, à Annaba 8, à Guelma 23, à Constantine 13, à Médéa 20, à Mostaganem 25, à M'Sila 68, à Mascara 30 et 10 points à Ouargla.

Des points de vente de moutons ont également été mis en place à Oran (61), à El Bayadh 19, à Illizi 5, à Bordj Bou Arreridj 25, à Boumerdes 45, à El Taref 27, à Tindouf 2, à Tissemsilt 10, à El Oued 42, à Khenchela 1, à Souk Ahras 22, à Tipasa 23, à Mila 2, à Ain El Defla 40, à Naâma 17, à Ain Tmouchent 20, à Ghardaïa 1 et 14 points à Relizane. Cette mesure touchera également les wilayas de Timimoune avec 13 points de vente, Bordj Badji Mokhtar (2), Ouled Djellal (15), Beni Abbes (19), In Salah (1), In Guezzam (1), Touggourt (1), Djanet (2), El Meghaier (3) et Menia (2).

Cette opération intervient en vue d'"assurer l'encadrement de la vente de moutons et toutes les conditions nécessaires pour garantir ce rite de sacrifice dans de bonnes conditions sanitaires en prévision de l’Aïd El Adha", conclut le communiqué.