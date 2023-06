La Cour de justice de Tiaret a enregistré trois tentatives de fraude et de fuite de sujets d’examen du baccalauréat ces deux derniers jours par le biais des technologies de communication, a-t-on appris mardi du premier procureur général adjoint près la Cour, Abdelouahab Kaâbeche.

Dans une déclaration à la presse, M. Kaâbeche a précisé que deux affaires ont eu lieu au niveau du territoire de compétence du tribunal de Ksar Chellala, enregistrées par les services de Gendarmerie nationale, lorsque deux candidats ont tenté d’utiliser leurs adresses électroniques pour fuiter le sujet d’éducation islamique (filière Lettres et philosophie) en utilisant les sites des réseaux sociaux (Messenger).

La troisième tentative de fraude a été enregistrée sur le territoire de compétence du tribunal de Tiaret, où un candidat a été surpris sur le point de fuiter un sujet d’examen avec l’utilisation d’un smartphone et une montre dotée de la technologie "bluetooth".

Les parquets des tribunaux de Ksar Chellala et Tiaret ont ouvert des enquêtes sur ces faits de fraude et les mis en cause seront présentés (devant le juge) immédiatement après leur conclusion, selon la même source.