Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, mardi, à la majorité le projet de loi modifiant et complétant la loi 83-12, modifiée et complétée, relative à la retraite, et le projet de loi modifiant la loi 63-278 fixant la liste des fêtes légales.

La séance de vote a été présidée par M. Brahim Boughali, président de la chambre basse du parlement, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, et du ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, représentant le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb.

S'exprimant au terme du vote, M. Saihi a affirmé que ces deux projets de loi "interviennent dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de prendre en charge les préoccupations des citoyens, afin de réaliser leurs aspirations à une vie décente".

Il a, en outre, indiqué que la loi modifiant et complétant les dispositions des articles 16 et 47 de la loi N 83-12 relative à la retraite, "est un autre jalon qui vient s'ajouter à la politique de justice sociale et d'amélioration du pouvoir d'achat des retraités, notamment ceux à faible revenu".

Le ministre a, par ailleurs, souligné que la loi modifiant les dispositions du 1er article de la loi N 63-278 portant prolongation d'une journée de la durée des fêtes de Aid El-Fitr et Aid El-Adha (soit trois (03) jours chômés et payés au lieu de deux), "permettra aux citoyens de célébrer ces deux fêtes religieuses dans de meilleures conditions avec les membres de leurs familles, à même de contribuer au renforcement de la cohésion sociale".

De son côté, le président de la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle, Khellaf Riadh, a affirmé que le vote sur le projet de loi relatif à la retraite "consacre le caractère social de l'Etat", et "s'inscrit dans le cadre du renforcement des valeurs de solidarité et de protection sociale".

La prolongation d'une journée de la durée des fêtes de Aid El-Fitr et Aid El-Adha "permet d'adapter la législation du travail aux traditions familiales et les liens de parenté durant les fêtes religieuses", a-t-il ajouté.