Le Royaume-Uni a enregistré une croissance de 0,2% en avril de son PIB, renforçant les espoirs que le pays échappe à une récession cette année malgré l'inflation et les taux d'intérêt qui grimpent.

Le produit intérieur brut (PIB) a rebondi en avril grâce aux services aux consommateurs après une contraction de 0,3% en mars, indique mercredi l'office britannique des statistiques "ONS". Les restaurants ont été fortement fréquentés en avril tandis que les "ventes de voitures sont reparties et l'enseignement a partiellement repris après les grèves des mois précédents", détaille l'ONS.

Le PIB en mars se situe 0,3% au-dessus de son niveau d'avant la pandémie, précise l'office. Des économistes estiment que l'économie britannique est encore "résiliente" malgré les taux d'intérêt qui montent, ce qui devrait selon eux "renforcer les attentes que le Royaume-Uni va échapper à une récession". Toutefois, "les taux d'intérêt devraient être encore remontés" par la Banque d'Angleterre pour juguler l'inflation, encore à 8,7% sur un an et la plus élevée des pays du G7, soulignent-ils.

Le Fonds monétaire international (FMI) avait révisé le mois dernier à la hausse ses prévisions pour l'économie britannique, projetant désormais une légère croissance de 0,4% cette année, et non plus une contraction.