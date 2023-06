Le volume des accords potentiels en cours de discussion en prévision de la troisième exposition économique et commerciale Chine-Afrique, qui se tiendra du 29 juin au 2 juillet à Changsha, dans le centre de la Chine, a atteint 10,7 milliards de dollars, a indiqué Shen Yumou, directeur du Département provincial du commerce du Hunan.

A ce jour, 53 pays africains, 8 organisations internationales et plus de 1.500 entreprises publiques administrées par le gouvernement central, associations commerciales et institutions financières se sont inscrits pour participer à cet événement, est-il souligné.

Dans le cadre du programme de la promotion commerciale entre la Chine et l'Afrique, 21 pays africains sont exemptés de droits de douane pour 98% de leurs exportations vers la Chine. Selon des données officielles, le commerce bilatéral entre la Chine et l'Afrique a atteint 282 milliards de dollars en 2022, avec des exportations à destination du continent en hausse de 11,2% sur un an à 164,5 milliards de dollars et des importations de produits africains en Chine en progression de 11% à 117,5 milliards de dollars.

Au cours des quatre premiers mois, les nouveaux investissements directs de la Chine en Afrique ont atteint 1,38 milliard de dollars, en hausse de 24% sur un an.