Un concours biannuel de la meilleure bibliothèque vient d'être lancé à Tizi-Ouzou par la direction locale de la culture et des arts dans le but d’encourager la lecture et de redynamiser ces espaces, a-t-on appris, mardi auprès des organisateurs.

Placé sous le thème "Bibliothèque, bastion du savoir ", ce nouveau concours vise à redynamiser les espaces de lecture publique, encourager et promouvoir la lecture et l'écriture, participer à l’éveil de l’enfant par la lecture, encourager les bibliothécaires et enrichir les fonds documentaires de ces espaces, selon la direction de la culture.

Les initiateurs aspirent aussi, à travers cette compétition, à participer au développement et à l’épanouissement de la population, offrir aux citoyens des espaces de lecture appropriés et à soutenir des associations et des comités de villages porteurs de projets en relation avec la lecture, a-t-on ajouté de même source.

Lancé à l’occasion de la Journée nationale du livre et de la bibliothèque (7 juin), le concours est ouvert à toutes les bibliothèques de proximité réparties sur trois catégories, à savoir, les bibliothèques des chefs-lieux, les bibliothèques rurales et les salles de lecture créées par les comités de villages et les associations, selon le règlement intérieur du concours remis à l’APS.

L’évaluation des participants portera sur plusieurs critères qui sont la gestion, la chaîne documentaire, la propreté et l’hygiène, le bilan moral des activités organisées, le nombre d’adhérents, l’application de la gestion participative et le mouvement du fonds documentaire.

Des visites inopinées seront planifiées par le jury, composé de représentants des directions de la culture, de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’environnement, de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) et d’un auteur, désigné pour attribuer les notes et choisir une bibliothèque lauréate pour chacune des trois catégories, a-t-on précisé dans le document.

L’annonce des résultats est fixée pour le 1er novembre prochain, à l’occasion de la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale (1er Novembre 1954), selon le règlement intérieur qui note que "des cadeaux considérables seront attribués aux gestionnaires des bibliothèques primées". Les bibliothèques intéressées sont invitées, par la direction de la culture, à s’inscrire par E-mail avant le 1er octobre prochain à l’adresse "[email protected]".