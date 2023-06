Cinq troupes issues d’autant de pays ont confirmé leur participation à la 12e édition du festival international du théâtre de Bejaia, prévue du 12 au 19 octobre prochain, a-t-on appris lundi auprès du commissariat de cette manifestation artistique qui mise sur la participation d’une douzaine de formations théâtrales.

La Côte d’Ivoire, le Sénégal, Cuba , l’Italie et la France sont les premiers à avoir manifesté leur intérêt pour l’événement en attendant l’affirmation d’autres, à l’instar des pays arabes, tels que la Tunisie, l’Egypte, la Syrie, entre autres, dont l’accord de principe est déjà acquis, a-t-on précisé.

Tous les spectacles internationaux seront programmés au théâtre régional "Abdelmalek Bouguermouh" dont la structure connait, depuis quelques semaines, un vigoureux lifting afin d’être prête pour le festival et offrir les meilleures conditions de représentations pour les troupes qui vont s’y produire et pour les spectateurs.

Ce lieu mythique de l’art dramatique a été fermé depuis deux saisons à cause du tremblement de terre qui a secoué la ville en mars 2021, rappelle-t- on.

Les spectacles nationaux quant à eux, seront tous hébergés à la Maison de la culture, laquelle de son coté, fait également l’objet d’un grand toilettage, relève le commissariat du festival. Au-delà de la démonstration scénique de l'évènement, le festival va être ponctué par plusieurs animations, notamment l’organisation de masters class autour de plusieurs segments se rapportant à la création théâtrale, l’écriture et le jeu artistique, des séances de "contes et art de la parole", et des conférences-débats. Plusieurs villes, notamment Ifri-Ouzellaguene, Akbou, et Kherrata, ont été retenues pour accueillir une partie de ces animations, et la liste n’est pas encore définitive, a-t-on soutenu.