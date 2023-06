La Banque africaine de développement (BAD) vient d’annoncer l’approbation d’un financement de 124,4 millions de dollars à l’Angola pour mettre en œuvre des projets d’assainissement dans quatre villes côtières.

Ce prêt, dont 49,4 millions de dollars ont été apportés par le Fonds Africa Growing Together (AGTF) parrainé par la Chine et administré par la banque panafricaine, vise à améliorer l’accès à des services d’assainissement durables et résistants au climat dans les villes côtières de Benguela, Baía Farta, Catumbela et Lobito, a indiqué la BAD dans un communiqué.

Elle a ajouté que l’amélioration de l’accès aux services d’assainissement est essentielle pour répondre aux besoins sanitaires de la population croissante de l’Angola, tout en accompagnant l’urbanisation et le développement socio-économique du pays.

La Banque soutient actuellement le Projet d’appui institutionnel et durable à la fourniture de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu urbain avec un financement de 123,7 millions de dollars dans les provinces de Bengo, Cunene, Cuanza Sul, Namibe, Lunda Norte, Lunda Sul, et Cabinda.

Selon les chiffres de la Banque mondiale, à peine 52 % d’Angolais avaient accès aux services d’assainissement de base en 2020.