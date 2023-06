L'Erythrée a réintégré le bloc régional d'Afrique de l'Est, l'Autorité intergouvernementale pour développement (IGAD), près de seize ans après s'en être retiré, a annoncé le ministre de l'Information Yeman Meskel.

"L'Erythrée a repris ses activités au sein de l'IGAD et son siège" au sommet, organisé à Djibouti, de cette organisation qui regroupe sept pays, a affirmé le ministre érythréen. Le pays "a affirmé sa volonté de participer, en collaboration avec tous les états membres, à la rénovation et à l'efficacité de l'IGAD ainsi qu'aux efforts en faveur de la paix, la stabilité et l'intégration régionale", a-t-il ajouté. L'Erythrée a suspendu son adhésion à l'IGAD en 2007 à la suite d'une série de désaccords avec le bloc régional. L'Erythrée est officiellement devenue un Etat en mai 1993, deux ans après s'être défait de la domination de l'Ethiopie.