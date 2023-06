Le mélanome est un cancer de la peau qui donne des signes visibles sur la peau, comme l'apparition ou l'évolution de grains de beauté. Une fois sur deux, il est décelé par le patient avant d'être confirmé par un dermatologue.

L'auto-surveillance des grains de beauté est recommandée pour détecter à temps les mélanomes. Et en effet, une étude, parue dans la revue Journal of the American Academy of Dermatology, révèle que plus d'un sur deux est décelé par le patient lui-même. Les scientifiques ont analysé le cas de 783 patients ayant reçu un diagnostic de mélanome entre 1996 et 2012. Ils ont ainsi pu établir des corrélations entre la personne qui découvre le cancer, la présentation clinique et l'évolution de la maladie.

53% des participants ont ainsi découvert eux-mêmes leur mélanome. Parmi eux, un tiers est venu consulter à cause de saignements, de démangeaisons, de douleurs ou de l'élargissement d'un nodule (grosseur arrondie sous la peau).

Les mélanomes auto-détectés sont cependant plus épais, plus souvent ulcérés, donnent lieu à des métastases plus fréquemment, et sont aussi davantage mortels que lorsqu'ils le sont par un dermatologue. Ceux-ci les repèrent toutefois à 80% de manière fortuite.

L'inégalité concerne également le sexe. Les femmes détectent en effet plus ces cancers de la peau que les hommes, dont les mélanomes se déclarent davantage dans des endroits difficiles d'accès. Ils sont de fait plus difficiles à repérer.

Les cancers décelés par des femmes sont aussi de meilleur pronostic que pour les hommes, et particulièrement pour les plus de 70 ans. Pour les auteurs de l'étude, c'est une raison qui devrait pousser les autorités à encourager l'éducation à l'auto-détection dans cette tranche d'âge.