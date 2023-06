Le CS Constantine, domicilié jusque-là au stade Benabdelmalek Ramdane, a annoncé mardi la décision de la direction de retourner au stade Chahid Hamlaoui à partir de la saison 2023-2024, selon un communiqué publié lundi sur les réseaux sociaux du club.

"En réponse à la demande formulée par le club pour la domiciliation des matchs de l'équipe senior au stade Chahid Hamlaoui, pour l'ensemble des compétitions (championnat, Coupe d'Algérie, et compétitions africaines) l'administration de l'office du complexe a donné son accord et invité le club à une séance de travail qui sera programmée ultérieurement, au cours de laquelle il sera question d'aborder les mesures organisationnelles et la signature du protocole d'accord", ajoute le communiqué.

Le CSC a été contraint en 2021 de déménager au stade Benabdelmalek Ramdane, en raison des travaux de réhabilitation et de remise à niveau effectués au stade Chahid Hamlaoui, en vue du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), réservé aux joueurs locaux, et la Coupe d'Afrique des nations CAN-U17, deux compétitions organisées en Algérie en 2023.

Par ailleurs, le CSC a annoncé la programmation d'un stage à Alger, suite à la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) de modifier le calendrier de la fin de saison.

Ainsi, les joueurs de l'entraîneur Lyamine Bougherara disputeront mercredi un match amical face à l'US Biskra au stade Benabdelmalek Ramdane, avant de rallier la capitale avec deux tests amicaux au menu : dimanche face à la JS Kabylie au stade du 20 août 1955, et mardi devant le Paradou AC au stade Omar Benrabah de Dar El Beïda. Au terme de la 25e journée, le CSC pointe à la 2e place au classement avec 46 points, à huit longueurs derrière le leader, le CR Belouizdad (54 pts).