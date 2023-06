La sélection algérienne de football a entamé son dernier stage de la saison lundi au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa en prévision de son match contre l’Ouganda dimanche prochain au stade ''Japoma'' de Douala (Cameroun) à 16h00 (heure algérienne) pour le compte de la 5e journée (Gr. F) des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 (décalée à 2024).

Hormis Ryad Mahrez, Ramiz Zerrouki et Ahmed Touba qui devraient rejoindre le groupe dans les prochaines heures, et Kévin Guitoun arrivé en début de soirée, 22 joueurs étaient présents au coup d’envoi de la première séance d’entraînement, qui a démarré à 18h30.

Le coup d'envoi du regroupement a été précédé par la rencontre du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef qui a salué tous les joueurs en prononçant un petit discours avant que le sélectionneur Djamel Belmadi n'enchaîne pour la traditionnelle causerie d’entame du stage.

La séance débutera avec quelques exercices de jongles puis des ateliers techniques entrecoupés par des courses de vitesse avant d e laisser la place à des ''toros'' en trois groupes. Vers 19h30, et sous la pluie, le coach national a engagé la première opposition sans les buts avec trois équipes (chasubles orange, violet et vert). Au même moment, les trois gardiens Mustapha Zeghba, Anthony Mandera et le nouveau venu Oussama Benbot, sont passés sous la conduite du duo Aziz Bouras et Merouane Messai pour une longue séquence d’exercices aussi variés que prenants.

Vingt minutes plus tars, le staff invite les joueurs à des oppositions, cette fois, à deux équipes (8 contre 8) sur la moitié du terrain, et une troisième en attente. Le jeu est intense, et les coéquipiers de Houssem Aouar se sont donnés à cœur joie dans une ambiance bon enfant et où le dernier mot revient à l’équipe aux chasubles verts.

La seconde journée du stage programmée pour mardi comprend, notamment, un travail en salle de gym à 16h30, suivi d'une séance d'entrainement une heure plus tard. Le journée sera clôturée par des séances de soins en soirée.