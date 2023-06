Le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a entamé mardi une visite officielle de trois jours en Chine où il rencontrera son homologue XI Jinping ainsi que de hauts responsables chinois, rapportent des médias.

Les moyens visant à renforcer les relations bilatérales entre la Chine et la Palestine, les derniers développements de la question palestinienne et les questions régionales et internationales d'intérêt commun seront au menu de la rencontre entre MM.Abbas et XI.

Dans une récente interview accordée à l'agence de presse Chine nouvelle, Abbas Zaki, membre du Comité central du mouvement palestinien, Fatah et commissaire aux relations avec les pays arabes et la Chine, a déclaré que la Chine et la Palestine étaient "des amis plus proches que des frères". M.Zaki a déclaré que la Chine et la Palestine s'étaient toujours soutenues mutuellement dans leurs intérêts fondamentaux.

Il a rappelé que la Chine soutenait fermement la cause du peuple palestinien pour récupérer ses droits légitimes et qu'elle était favorable à l'établissement d'un Etat palestinien indépendant avec El-Qods comme capitale, sur la base des frontières de 1967.