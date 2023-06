La cheffe de la Mission des Nations unies pour la stabilisation de la RDC (Monusco), Bintou Keita, a condamné avec "la plus grande fermeté " l'attaque meurtrière survenue dans la nuit de dimanche à lundi contre un site abritant des personnes déplacées à Lala, une localité de la province d’Ituri.

L’attaque attribuée à des miliciens de la Coopérative pour le Développement du Congo (CODECO) a causé la mort d’au moins 46 personnes et blessé une dizaine d’autres dans cette localité située à 75 kilomètres de Bunia, en territoire de Djugu, dans la province d’Ituri (nord-est), ont rapporté plusieurs sources.

Dans un communiqué publié sur le site de la Mission, la Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo (RDC) a estimé qu’il s’agissait d’un massacre ciblé contre des personnes déplacées et vulnérables.

Rappelant que les attaques délibérées contre les populations civiles pouvaient constituer des crimes de guerre, Bintou Keita a réitéré son appel à une cessation immédiate des violences de tous les groupes armés.

Elle invite particulièrement le groupe armé res ponsable de cette attaque à respecter ses engagements pris dans le cadre du Protocole d’accord du dialogue d’Aru signé le 1er juin’’ entre quatre groupes armés locaux.

Dans des propos rapportés par le communiqué, l’envoyée spéciale de la cheffe de l’ONU en RDC les appelle "à rejoindre, sans tergiversations, le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS)".

La Monusco, par la voix de sa responsable, exhorte dans le même temps les autorités congolaises à diligenter une enquête et à traduire en justice les auteurs de ces exécutions sommaires.

La Codéco ("Coopérative pour le développement du Congo") est une milice de plusieurs milliers d'hommes affirmant protéger la tribu Lendu face à une tribu rivale, les Hema.

Créée le 1er juillet 2010, la Monusco a remplacé la Mission de l'ONU en RDC (MONUC), en application de la résolution 1925 du Conseil de sécurité datée du 28 mai 2010.

L'UNICEF "horrifié" par l'attaque contre un camp de déplacés

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) s'est dit "horrifié" mardi par une attaque survenue la veille contre un camp de personnes déplacées dans la province de l'Ituri, située dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

"Prendre des civils déjà vulnérables pour cible est plus que méprisable", a déclaré Grant Leaity, représentant de l'UNICEF en RDC.

"Le traumatisme que vivent ces enfants est inimaginable. Il est inacceptable que ces familles - qui ont déjà fui leur maison une fois - soient une fois de plus la cible directe de la violence".

"Nous demandons instamment au gouvernement d'amener les agresseurs à répondre de leurs actes et de renforcer la protection des enfants et de leurs familles", a demandé M.Leaity.

L'attaque brutale contre le camp de Lala, situé à environ 75km de Bunia, chef-lieu de l'Ituri, a fait plus de 45 morts, dont 23 enfants, selon les premières informations rendues publiques dans un communiqué.

Au moins sept personnes ont été blessées, dont trois enfants.Au moins 12 personnes ont été brûlées vives alors que leur abri a été incendié lors de l'attaqu e, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

En plus de faire des morts et des blessés, les assaillants ont incendié plus de 800 abris et volé du bétail.

L'UNICEF et ses partenaires en Ituri estiment que 5.000 enfants ont été touchés par l'attaque, ayant perdu leurs parents, leurs frères et sœurs, leur maison et leurs biens, leurs jouets et leurs fournitures scolaires.

Le conflit en Ituri persiste depuis 2017, mais la situation s'est considérablement détériorée depuis le début de cette année, les groupes armés prenant pour cible les civils, les écoles et les hôpitaux.Au cours des six premiers mois, environ 600 civils ont été tués et plus de 200 ont été blessés, selon des chiffres officiels.

Selon les premières informations fournies par la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), l'attaque du camp de Lala a été attribuée aux éléments de la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO), une milice communautaire opérant en RDCongo.