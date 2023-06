L'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB) et l'entreprise publique Algérie Poste ont signé, lundi à Alger, un accord-cadre de coopération dans les domaines de la formation et de la recherche appliquée.

Le document a été signé par le recteur de l'USTHB, M. Djamal Eddine Akretche, et le directeur général d'Algérie Poste, M. Louai Zidi, lors d'une cérémonie tenue au sein de l'université. A travers cet accord, les deux parties ont déclaré vouloir "collaborer pour faciliter et encourager la coopération socio-économique universitaire dans les domaines de la formation et de la recherche appliquée".

"Les deux parties, unies par une communauté d'intérêts et d'objectifs, ont un intérêt réciproque à constituer et développer des relations de coopération socio-économique nationale", ont-ils ajouté. L'accord porte notamment sur l'accueil d'étudiants dans le cadre de stages de fin d'études, la collaboration sur des projets de recherche appliquée répondant aux besoins du secteur socio-économique, l'organisation commune de séminaires et colloques et l'échange d'informations relatives aux besoins du secteur socio-économique. Selon l'accord, Algérie Poste s'engage entre autre à accueillir, au sein de ses différentes structures, les étudiants stagiaires, à accompagner l'USTHB dans la formation des enseignants/chercheurs, à participer au développement de solutions innovantes dans le domaine des TIC.

De son côté, l'USTHB s'engage à mettre, au profit d'Algérie Poste, ses compétences au service des activités de recherche et développement autour de projets innovants dans le domaine des TIC et à associer Algérie Poste à des manifestations scientifiques et économiques, organisées à l'intention des étudiants ou des professionnels du secteur économique.