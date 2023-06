L'Algérie sera l'invitée d'honneur du 29e Salon international du livre de Pékin (République de Chine), pour la période allant du 15 au 18 juin, a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Culture.

L'Algérie sera représentée "par une délégation de haut niveau du ministère de la Culture et des Arts composée de grands noms dans le domaine des lettres et des arts, outre une exposition de publications et de livres algériens", précise le communiqué.

"L'accueil réservé à l'Algérie par la Chine au 29e session du Salon international du livre de Pékin, sous le slogan +Alger- Pékin: croisement de la culture et des civilisations+ intervient dans le contexte du renforcement de la coopération et de l'échange culturel entre les deux pays, preuve de la profondeur des relations bilatérales", selon la même source.

La Chine était l'invitée d'honneur du 23e Salon International du Livre d'Alger (Sila) en 2018, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire des relations sino-algériennes. Plus de 200.000 livres chinois et étrangers seront exposés à la 29e session du Salon international du livre de Pékin, en plus d 'un Salon virtuel pour exposer les formes de publications émergeantes.