Le secteur de la santé à Alger connaitra un bond qualitatif à la faveur de l'entrée en service prochainement de nouvelles structures, a affirmé, samedi, le wali Mohamed Abdenour Rabhi.

Répondant aux préoccupations soulevées lors des travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), M. Rabehi a précisé que "la prise en charge des patients va nettement s'améliorer à l'avenir, à la faveur des projets programmés dans ce secteur".

Il s'agit, selon le wali, "de la réalisation en cours de 3 hôpitaux de 120 lits dans les communes de Baraki, Ain Benian et Reghaïa, en sus du projet de maternité de 60 lits à Reghaïa et de l'hôpital des grands brulés à Zeralda". Selon le bilan annuel de l'activité de la wilaya, il a été procédé dans le secteur de l'habitat à la réalisation de 1682 logements publics locatif (LPL) répartis sur les communes d'Ain Benian et d'Ouled Fayet.

Ces projets ont été réalisés suite aux opérations de relogement qui ont permis de récupérer 20 assiettes foncières d'une superficie de 9 hectares, exploitée pour la réalisation de proj ets publics.

Toujours concernant le secteur de l'urbanisme, les services de wilaya ont affecté 204,3 hectares de terrains pour la réalisation de 23330 logements à l'avenir, toute formule confondue, ainsi que 228,6 hectares pour la réalisation de 46 structures publiques. Quant au secteur de l'éducation, le bilan annuel fait état de la réalisation de 15 groupements scolaires, 10 classes d'extension, 44 classes semi-finies dans le cycle primaire, 4 collèges et 5 lycées, en sus du lancement de la réalisation d'un collège au niveau de la commune de Bachdjerrah et d'un lycée à Bordj El Bahri.

Par ailleurs, la wilaya d'Alger compte procéder à la modernisation du trafic routier par le renforcement du réseau des routes avec le système de feux tricolores dans 200 carrefours, lequel sera généralisé dans 500 carrefours dans une deuxième étape, dotés de caméras de surveillance.