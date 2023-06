L’unité d’hospitalisation à domicile, créée à Batna au début de la pandémie de Covid-19, sera désormais vouée aux maladies émergentes, ainsi qu’à toute urgence sanitaire, a affirmé lundi la responsable de cette unité et également chef du service des maladies infectieuses de l’Etablissement public hospitalier (ex-sanatorium) de Batna.

Le Pr. Nora Righi a déclaré que cette unité d'hospitalisation à domicile, qui a fait ses preuves durant la période de Covid-19, s'est adaptée pour prendre en charge les éventuelles maladies émergentes, ou intervenir rapidement en cas d’épidémie ou de maladie infectieuse ( ) afin d’isoler les patients, les soigner et éviter tout risque de propagation.

L’unité d’hospitalisation à domicile, devenue une référence dans la wilaya de Batna, dispose, selon la même spécialiste, de matériels et des équipements nécessaires, en plus d’un personnel médical et paramédical spécialisé, ayant acquis une grande expérience pendant la pandémie Covid-19.

Un personnel qui a contribué à prendre en charge environ 5.000 personnes infectées par le virus, à briser le c ycle de l’infection dans un certain nombre de communes et à réduire la pression sur les établissements de santé, a-t-elle ajouté. Devant le recul des cas de Covid-19, l’équipe médicale affectée à cette unité d’hospitalisation à domicile, participe actuellement à des caravanes médicales dans des zones reculées de la wilaya, pour détecter et suivre les éventuelles "dernières traces" de coronavirus et les prendre en charge.