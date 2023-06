Deux étudiantes du département de pharmacie de la Faculté de médecine de l’Université d’Oran-1 "Ahmed Ben Bella" ont soutenu, lundi, le premier mémoire pour l’obtention du diplôme "licence-startup" de cette université, en présence de responsables de l’Université d’Oran-1, d’enseignants et d’étudiants.

Les deux étudiantes, Bahloul Nassima et Karamla Nesrine, ont présenté leur mémoire, préparé sous la supervision de Mme Zitouni Hanane, sur la préparation d'une formule d'huiles essentielles qui traite certaines maladies pulmonaires et respiratoires, par la rééducation pour la réactivation du sens de l’odorat, perdu pour quelconque raison, ainsi que la méthode de sa commercialisation.

L’enseignante encadrant le mémoire de fin d'études a souligné que le travail des deux étudiantes était scindé en deux parties, la première portant sur l'expérience scientifique appliquée et en laboratoire de la formule de l'huile (protocole du médicament), alors que la seconde partie a porté sur l’élaboration d’une étude technique sur la commercialisation du produit sous l’égide des enseignants de l’incubateur des affaires de l’Université.

Les deux étudiantes ont souligné à l’APS que l'importance du travail qu'elles ont effectué réside dans l'importance du produit pour traiter et lutter contre les symptômes de certaines maladies, tels que la perte de l'odorat ou son déclin, en raison de certaines infections pulmonaires ou allergies.

Le produit aide aussi à assainir le dispositif respiratoire, sachant que la formule obtenue lors de l’élaboration du mémoire repose sur des huiles essentielles produites localement à un coût raisonnable, ne dépassant pas les 2.700 DA le kit, alors que son prix sur le marché européen dépasse l'équivalent de 15.000 DA le kit. Pour sa part, le Directeur de l’Incubateur des Affaires de l'Université d'Oran-1 "Ahmed Ben Bella", le professeur Rouane Hassan, a indiqué à l’APS que la présentation du mémoire de fin d’études par les deux étudiantes du département de pharmacie est le résultat du travail d'une équipe multidisciplinaire sur une année complète, suite à la publication de la résolution 1275 portant sur le mécanisme de certificat de startup ou certificat de brevet d’innovation.

Il a ajouté que le mémoire a été utilisé au niveau du service technique du département de la pharmacie et son volet économique au niveau de la pépinière d'entreprises, qui a fourni l'accompagnement, la formation nécessa ire dans les domaines du marketing, des études de faisabilité, étude de marché et création d'un plan d’affaires.

Selon le professeur Rouane, le travail de l'Incubateur d'entreprises de l'Université d'Oran-1 avec les deux étudiantes du département de pharmacie ne s'arrêtera pas après la présentation du mémoire de fin d'études, mais se poursuivra dans le cadre de leur accompagnement en vue de concrétiser le projet de startup et leur accès au financement, que ce soit par le biais du Fonds d'Appui aux startups ou de l'Agence nationale d'appui et de promotion de l'entrepreneuriat. A noter que la pépinière d'entreprises de l'Université d'Oran-1 "Ahmed Ben Bella" accompagne, depuis le début de l’année en cours, 75 porteurs de projets dans plusieurs spécialités et envisage de multiplier leur nombre, lors de la prochaine année universitaire.