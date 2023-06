La ville d’Oran a renoué lundi soir avec les festivités liées au sport avec une manifestation promouvant la 15e édition des Jeux sportifs arabes qu’abriteront cinq villes algériennes du 5 au 15 juillet prochain dans une ambiance enthousiaste à la place Port Saïd et au boulevard de l’ALN (Front de mer) ornés des couleurs des pays arabes participants.

Cette manifestation, organisée par l'Observatoire national de la société civile sous le parrainage du wali d'Oran, a vu une large participation de diverses associations à caractère social, culturel et sportif, à travers une caravane lancée du parc Sidi M'hamed jusqu'à la place de Port-Saïd qui s'est transformée en plate-forme artistique où chants patriotiques se mêlaient aux salves de baroud des groupes folkloriques au rythme exalté sous les youyous des femmes.

A cette occasion, une exposition de l’artisanat traditionnel et du patrimoine populaire a été tenue au niveau du square Port Saïd drainant une foule nombreuse des grands jours, en provenance du boulevard de l’ALN, en vue de participer à cette fête avec les organisateurs, à 25 jours du coup d’envoi des Jeux panarabes qui reviennent après 12 ans d’absence.

Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a indiqué à la presse, en marge de cette manifestation, qu'il est "confiant" de la contribution massive de la population oranaise au succès des jeux arabes, à l’instar de l’été dernier, à l’occasion de la 19e édition des Jeux méditerranéens abrités par la capitale de l’Ouest algérien.

Il a, en outre, insisté sur la disponibilité de toutes les infrastructures sportives concernées par les compétitions des cinq disciplines programmées à Oran.

Le Directeur de wilaya de la Jeunesse et des Sports par intérim, Fayçal Bouhadiba, a souligné, pour sa part, que les préparatifs techniques pour ce rendez-vous arabe tirent à leur fin, notant qu’Oran devra accueillir pas moins de 800 participants aux Jeux arabes entre sportifs et accompagnateurs. A noter que la wilaya accueillera les compétitions de handball (messieurs), gymnastique, athlétisme, natation et pétanque, alors que les autres disciplines programmées lors de ces joutes arabes sont réparties sur quatre autres villes, à savoir Alger, Constantine, Annaba et Tipasa.