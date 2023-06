Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a appelé, lundi à Alger, tous les partenaires à contribuer au succès de la 15ème édition des Jeux sportifs arabes qui auront lieu en Algérie du 5 au 15 juillet prochain, et à promouvoir l'image positive de l'Algérie ainsi que ses grandes potentialités dans divers domaines y compris le sport.

Dans une allocution à l'ouverture d'une session de formation sur la communication institutionnelle et les techniques de la coordination organisationnelle, avec la participation des ministères de la Jeunesse et des Sports, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Bouslimani a indiqué que "cette activité intersectorielle consacre la politique de communication visant à mettre en avant la place de l'Algérie dans les fora internationaux, ainsi que ses grandes potentialités dans divers domaines y compris le sport", appelant "tous les partenaires à contribuer au succès de cet évènement".

Le ministre a rappelé l'importance accordée par le secteur de la communication à la formation de la ressource humaine "afin d'améliorer la performance de la presse et de l'information et développer une presse professionnelle pour lutter notamment contre les fake news et la désinformation, qui comptent parmi les campagnes hostiles à travers les différents supports".

Il a également salué les réalisations accomplies par l'Etat à travers les nouvelles infrastructures aux normes internationales et l'organisation parfaite des grands évènements tels que les jeux méditerranéens, le championnat d'Afrique des nations des locaux et la coupe d'Afrique de football des U17, ainsi que les différents titres et victoires remportés dans diverses disciplines sportives, la dernière en date étant la coupe de la confédération africaine décrochée par l'USM Alger.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrahmane Hammad, a estimé que l'organisation de la session de formation au profit des journalistes et acteurs concernés par l'organisation des grandes manifestations sportives nationales et régionales s'inscrit dans le cadre des orientations de l'Etat pour la promotion de l'image de marque de l'Algérie au niveau international, en mettant en avant les efforts consentis dans l'organisation des différentes manifestations et la qualité des structures sportives réalisées.

L'organisation des formations vise, selon le ministre, "à permettre aux journalistes d'acquérir les compétences médiatiques et les moyens de communication modernes leur permettant de donner la meilleure image de l'Algérie notamment lors de la 15e édition des jeux sportifs arabes prévus du 5 au 15 juillet en Algérie après une absence de 12 ans", sans compter, a-t-il dit, que ces formations constituent "une étape charnière dans la carrière du journaliste vers le professionnalisme en matière de création de contenu et de promotion des acquis de notre pays dans le domaine sportif".

La session de formation de deux jours sur la communication institutionnelle et les techniques de coordination organisationnelle sera consacrée aux techniques de création de contenu, de couverture numérique et de promotion des grandes manifestations sportives.