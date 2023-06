On rêve toutes les nuits mais parfois impossible de s'en souvenir précisément. Voici 5 conseils pour aiguiser vos souvenirs et vous remémorer vos rêves le matin au réveil.

Rêves : un peu d’autosuggestion

On sait bien que la pensée positive, et la force mentale, ça fait beaucoup ! Un peu comme les sportifs avant une épreuve, coachez-vous ! Exemple : Couchez-vous en vous répétant plusieurs fois : "Je vais me souvenir de mes rêves." Avec un peu de temps, ça devrait fonctionner !

Rêves : on note ses souvenirs

Si vous attendez d’avoir pris votre douche pour vous remémorer un rêve, il y a toutes les chances pour qu’il se soit évaporé. Avant de vous lever, posez-vous la question : "De quoi ai-je rêvé ?". Accordez-vous quelques minutes de somnolence, les yeux fermés, pour vous replonger dans votre songe et les émotions qu’il a déclenchées : cela permet de les noter plus précisément. Et en cas de réveil nocturne, écrivez juste en quelques mots les images qui surgissent, histoire de ne pas couper votre sommeil.

Rêves : pas de censure !

Images, émotions, couleurs, tout est important, même les détails les plus infimes ou gênants. Ce sont souvent les plus significatifs. Et n’hésitez pas à les compléter par toutes les associations qui surgissent, même si elles paraissent absurdes.

Rêves : on garde patience

Quand on n’en a pas l’habitude, cette petite gymnastique de mémorisation peut prendre du temps. Au début, les souvenirs seront fragmentaires, mais au fil des semaines, de plus en plus de détails apparaîtront et tout se fera plus net. Gardez patience, car cela paie !

Rêves : on se réveille en douceur

La sonnerie du réveil interrompt brutalement les processus psychiques en cours et rend plus difficile la mémorisation. Mieux vaut programmer son organisme pour se réveiller spontanément à l’heure. C’est possible, commencez par essayer le week-end !