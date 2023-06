Dans son livre Dormir, je le veux ! la journaliste britannique Kim Jones a recensé plusieurs dizaines d'astuces pour vous aider à passer de la tension au calme, afin de faciliter l'endormissement. En voici déjà 5, parfois étranges, que vous n'avez peut-être pas encore testées.

Rien de plus normal que d'avoir du mal à dormir en période de canicule car en ce moment dans la chambre, on est bien loin des 18 à 19 degrés recommandés pour avoir des nuits sereines ! Mais pour certains, lutter pour trouver le sommeil peut se reproduire toutes les nuits. C'est pour ces insomniaques chroniques qu'une journaliste britannique, Kim Jones, a rassemblé dans son livre Dormir, je le veux ! (Ed. Larousse), 222 méthodes pour trouver le sommeil et mieux dormir. Zoom sur cinq d'entre elles.

SORTEZ LA LANGUE

En cas d'anxiété ou de stress, nous serrons involontairement les mâchoires, ce qui envoie au cerveau des signes qui renforcent encore plus notre tension. Si vous remarquez que vos mâchoires sont tendues, testez la "respiration du lion".

Inspirez par le nez

A l'expiration, sortez la langue en la faisant pendre vers le menton tout en levant les yeux.

Répétez ce geste 5 fois. Vous devriez sentir vos mâchoires se détendre et le reste du corps suivre aussi.

REMPLISSEZ UNE CHAUSSETTE DE RIZ

Lorsque votre chaussette est remplie de riz, placez-la dans un sac et déposez-le au congélateur pendant deux heures au moins avant de vous coucher. Votre chaussette fera office de sac réfrigérant, avec l'avantage de ne pas devenir humide lorsqu'elle se réchauffera. Au coucher, sortez la chaussette du sac et posez-la dans une zone de votre corps où passent les artères : l'arrière des genoux, les chevilles, l'intérieur des coudes ou le front. Cela aide à faire baisser la température corporelle et donc notre rythme cardiaque.

PASSEZ VOS DOIGTS SUR VOS LÈVRES

C'est un geste que l'on fait souvent au cours de la journée sans s'en rendre compte : toucher ses lèvres peut en effet être source de réconfort. Cela stimule les fibres nerveuses du système parasympathique qu'elles renferment et fait passer le corps en mode relaxation. Lorsque vous êtes couché, essayez donc de passer deux doigts sur vos lèvres ou de les pincer légèrement.

EXPIREZ PLUS LONGTEMPS QUE VOUS N'INSPIREZ

Respirer trop rapidement fait grimper notre fréquence cardiaque, la pression artérielle et la production de cortisol(l'hormone du stress). Cette technique de respiration est destinée à ralentir le rythme : il s'agit d'inspirer en comptant jusqu'à 7 puis d'expirer en comptant jusqu'à 11. Si cela vous semble difficile, vous pouvez commencer en comptant jusqu'à 4 à l'inspiration et jusqu'à 5 à l'expiration. L'important étant que les expirations durent plus longtemps que les inspirations, ce qui détend les muscles et contribue à calmer votre corps et votre esprit.

Fixez la flamme d'une bougie

Les experts de la méditation disent que cela permet de clarifier l'esprit afin de vous aider à dormir. Allumez une bougie et placez-la à un mètre devant vous et veillez à ce qu'il n'y ait pas de courant d'air pour que la flamme ne vacille pas. Asseyez-vous de façon à ce que la flamme soit au niveau de vos yeux et fixez-la, sans cligner des yeux et en respirant normalement. Si vous avez besoin de cligner des yeux, fermez les paupières et vous verrez l'image rémanente de la flamme. Essayez de garder cette image fixe et lorsqu'elle disparaîtra, ouvrez à nouveau les yeux et fixez la flamme. Petit à petit, les pensées parasites s'effaceront.