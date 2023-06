Les services de police de la wilaya de Tlemcen ont saisi, dernièrement, une quantité de 8,8 grammes de cocaïne, et arrêté trois individus, a indiqué, dimanche, un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.

L’opération, menée par les éléments de la brigade de la police judiciaire de la Sûreté de daïra de Maghnia, est intervenue suite à l'exploitation d’informations selon lesquelles trois individus activaient dans le trafic de drogue et de psychotropes au niveau de la ville de Maghnia, selon la même source. L’enquête diligentée par les mêmes services s’est soldée par l’arrestation des trois suspects en possession de la quantité sus-indiquée de cocaïne, ainsi que 119 grammes de kif traité, 326 comprimés de psychotropes et une somme de 95.000 dinars provenant des revenus du trafic, a indiqué le communiqué.

Une procédure judiciaire a été engagée contre les trois suspects sous l’accusation d' "obtention de stupéfiants et de psychotropes à des fins de vente illégale et entrave aux fonctions des agents chargés d'enquêter sur les délits liés à la drogue", a indiqué la même so urce, ajoutant que les trois individus ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes.