Le milieu de terrain offensif algérien Houssem Aouar, en fin de contrat avec l'Olympique lyonnais (Ligue 1 française de football), s'est engagé officiellement pour cinq saisons avec l'AS Rome (Serie A italienne), a annoncé le club Italien dimanche sur son site officiel.

''Je suis très heureux de signer à l'AS Rome car il s'agit d'un grand club avec une grande histoire. Je pense que c'est le bon projet pour moi avec cette grande équipe composée de grands joueurs et d'une base de fans unique'', a déclaré l'Algérien au site web du club de la capitale italienne.

Après avoir passé sa visite médicale avec succès, Aouar s'est engagé pour cinq saisons avec le club Italien, finaliste malheureux de la Ligue Europa.

Avant son arrivée en Italie, l'Algérien avait disputé 179 matchs en Ligue 1 française (30 buts et 24 passes décisive). Il compte également 34 matchs (5 buts) dans les différentes compétitions européennes (Ligue des Champions et la Ligue Europa).

''Aouar est un jeune joueur qui a déjà fait plus de 250 apparitions professionnelles. Il a des qualités techniques pour continuer à s 'améliorer. Son désir de venir à Rome malgré l'intérêt de plusieurs grand clubs, est une source de satisfaction pour nous'', a jugé Tiago Pinto, directeur général du club Italien. Dimanche en conférence de presse au Centre Technique de Sidi Moussa, le coach national Djamel Belmadi avait déclaré à propos de Houssam Aouar et de son transfert à la Roma : On ne sait pas si José Mourinho restera le coach d’Aouar, mais si c’est le cas, plus besoin de le présenter. C’est un joueur avec un immense potentiel, je ne vois pas pourquoi il ne repartirait pas de plus belle'' dans le championnat italien.

Désormais, Aouar est devenu le troisième international algérien à évoluer en Série A, après le milieu de terrain de l'AC Milan Ismaël Bennacer et Mehdi Léris, milieu offensif de la Sampdoria de Gênes, club relégué en Série B, mais le joueur va quitter la formation génoise pour rejoindre un autre club de l'élite italienne.

Dans un entretien accordé au mois de mars dernier au site de la Fédération algérienne de football (FAF), Aouar avait officiellement annoncé sa décision de rejoindre l’équipe nationale, lui qui compte une seule sélection avec l’équipe de France, lors du match amical disputé en octobre 2020 face à l’Ukraine (7-1).

Il est convoqué pour la première fois en équipe nationale, à l'occasion d es deux prochains matchs des "Verts" : le 18 juin face à l'Ouganda à Douala (Cameroun), à l'occasion de la 5e journée (Gr.F) des qualifications de la CAN-2023 (décalée à 2024), et le 20 juin en amical face à la Tunisie au stade du 19 mai 1956 d'Annaba.