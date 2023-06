La ligue de football professionnel (LFP) a annoncé lundi avoir procédé à un changement du calendrier des rencontres de la fin du championnat de Ligue 1 Mobilis à la suite de la demande, dimanche, de l'équipe de l'USM Alger, qui compte cinq joueurs convoqués dans les différentes sélections nationales, de reporter ses rencontres en ''application du règlement des championnats de football professionnel''.

Dans un communiqué diffusé sur son site officiel, la Ligue explique qu'''au vu de la publication de la liste des joueurs sélectionnés en Equipe nationale sur le site de la FAF, le mardi 30 mai 2023 pour le stage de juin (du 12 au 20 juin) en prévision des deux rencontres contre l'Ouganda, comptant pour la 5eme journée des éliminatoires de la CAN Total Energies-Côte d'Ivoire 2023, le 18 juin 2023 au Cameroun, et la Tunisie en amical le 20 juin à Annaba, et suite à la demande de l'USM Alger de reporter ses matchs de championnat pendant la période du stage, reçue aujourd'hui (11 juin 2023, NDLR) par la ligue, en raison de la convocation de 5 joueurs dans les différentes sélections'', il a été décidé ''d'apporter des modifications au programme du championnat professionnel Mobilis''. ''La LFP en application du règlement des championnats de football professionnel a été obligée d'apporter des modifications au programme du championnat professionnel Mobilis'', précise la même source.

La LFP ''regrette le changement du calendrier du championnat professionnel pour des raisons indépendantes de sa volonté'', ajoute t-elle.

Le nouveau programme s'établit comme suit :

23eme journée USMA-MCA - mise à jour vendredi 23 juin 2023

24eme journée JSS-USMA mise à jour - Mardi 27 juin 2023

26eme journée - Samedi 01 juillet 2023

27eme journée - Mardi 4 juillet 2023

28eme journée - Vendredi 7 juillet 2023

29eme journée - Lundi 10 juillet 2023

30eme journée - Samedi 15 juillet 2023